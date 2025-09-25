Caso Buongiorno, arriva la replica: è successo in diretta

È arrivata una risposta molto forte in merito ai tanti infortuni subiti dal difensore del Napoli.

Cresce l’attesa in vista del big match di domenica sera tra Milan e Napoli. I rossoneri vogliono dare continuità all’ottimo stato di forma, essendo reduci da quattro vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia. Gli azzurri, dal canto loro, hanno l’obiettivo di proseguire la loro corsa verso il secondo scudetto consecutivo.

Battere la squadra di Massimiliano Allegri darebbe una prima importante “spallata” all’intera Serie A. Tuttavia, a San Siro, i partenopei dovranno fare a meno di Alessandro Buongiorno, uscito anzitempo nel posticipo di lunedì contro il Pisa a causa dell’ennesimo problema muscolare patito da quando indossa la maglia del Napoli.

Napoli, Benedetti: “Gli infortuni di Buongiorno preoccupano”

Per analizzare quanto occorso al difensore classe 1999, nella giornata odierna è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Radiogoal” ‒ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ‒ Silvano Benedetti, dirigente del Torino dal 2001 al 2023:

“Il fatto che Buongiorno abbia saltato così tante partite al Napoli è preoccupante. Bisognerebbe effettuare un’attenta analisi per capire se il lavoro che viene svolto su di lui sia quello corretto. Forse avrebbe bisogno di un programma specifico per preservare il fisico“.

Benedetti ha voluto specificare che le sue parole non sono un attacco alle metodologie di lavoro di Antonio Conte e dello staff napoletano:

“Non è assolutamente una critica ai metodi di lavoro del Napoli, ci mancherebbe, ma solo uno spunto di riflessione. Non è mai stato un giocatore che avuto grossi infortuni“.

Benedetti: “Buongiorno non era pronto per tre partite di fila”

L’ex dirigente del Torino ha potuto seguire da vicina tutta la trafila di Buongiorno all’interno del settore giovanile granata. Ecco perché si sente autorizzato a dare dei consigli su quella che dovrebbe essere la corretta gestione tecnica e fisica del difensore:

“Nei confronti del ragazzo va fatto un oculato lavoro di prevenzione. Quando ci sono infortuni di natura muscolare, è evidente che ci siano dei sovraccarichi che non è riuscito a sostenere. Sicuramente ha inciso il non aver potuto svolgere la preparazione estiva a causa dell’operazione a cui si è sottoposto. Forse non era pronto per disputare tre partite consecutive“.

In chiusura, Benedetti si è concentrato anche sulle prospettive di Buongiorno in ottica Nazionale: