Boom Napoli, il film è un successo: i numeri

Un film a dir poco emozionante, quello che racconta lo storico 4° tricolore azzurro. Evidentemente, i supporters partenopei la pensano allo stesso modo. I dettagli.

Una pellicola in grado di mostrare il lato più umano ed emotivo di tutti gli attori coinvolti e questo, unito a una narrazione a dir poco magistrale, fanno di Ag4in un film assolutamente imperdibile per i tifosi.

Dunque, non c’è da stupirsi se il film stia ricevendo così tanti consensi, sia dalla critica sia dal semplice spettatore. Ecco tutti i numeri relativi all’incasso.

Ag4in, numeri da capogiro: i dettagli

Com’era facile immaginare, il film ha avuto un impatto immediato: Napoli ama i suoi beniamini e poter vivere da vicino le emozioni provate dai diretti interessati è un richiamo troppo forte. Dalle parole di Di Lorenzo allo spogliatoio, alla sequenza strappalacrime dell’addio di Kvara, siamo certi che la pellicola non passerà inosservata tanto in fretta.

E, qualora ce ne fosse bisogno, i freddi numeri premiano il lavoro della Filmauro. Infatti, secondo quanto riportato da MyMovies, il film debutta in testa al box office con un incasso di quasi 172mila euro, registrando circa 15mila spettatori. Numeri clamorosi che certificano, ancora una volta, l’enorme abilità imprenditoriale di Aurelio De Laurentiis.