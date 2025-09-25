Boom Milan, Allegri gongola: Napoli avvertito

C’è un’importante novità in vista dell’attesissimo scontro diretto di domenica sera tra rossoneri e azzurri.

La vittoria sul Pisa e il conseguente primato in solitario sono già alle spalle. Il Napoli è già pienamente concentrato sul prossimo impegno in campionato. Domenica sera, alle 20:45, i partenopei faranno visita al Milan, in grande forma dopo lo scioccante esordio contro la Cremonese.

I rossoneri sono reduci da quattro successi consecutivi, considerando anche il 3-0 rifilato al Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia. Questo filotto è ulteriormente impreziosito dall’aver mantenuto la porta inviolata. Un dato che avrà sicuramente fatto sorridere Massimiliano Allegri, da sempre molto attento alla fase difensiva.

Milan-Napoli, Leão pronto al rientro: sarà tra i convocati

Oltre ai risultati e all’eccellente condizione psico-fisica della sua squadra, l’allenatore livornese ha un altro motivo per poter sorridere. Nella mattinata odierna, infatti, secondo quanto riportato da TMW, Rafa Leão ha sostenuto l’intera seduta di allenamento con il resto dei compagni.

Alla vigilia della gara di Coppa Italia con il Lecce, Allegri aveva dichiarato che le condizioni del fuoriclasse portoghese sarebbero state valutate giovedì e venerdì. Pertanto, si alzano drasticamente le chance di vederlo nella lista dei convocati per la supersfida di domenica.

Leão ha a disposizione altri due allenamenti, compresa la rifinitura di sabato, per convincere lo staff rossonero a ritenerlo pienamente recuperato dall’infortunio muscolare subìto lo scorso 17 agosto, in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari.

Milan-Napoli, cosa cambia con il ritorno di Leão

Quella sera, dopo aver trovato la rete del vantaggio, il classe 1999 aveva dovuto chiedere il cambio al 17′. Gli esami strumentali avevano evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro, che hanno costretto Leão a saltare le prime quattro partite della Serie A 2025/2026.

La notizia del suo possibile recupero non può che entusiasmare i tifosi del Milan, vogliosi di rivedere il Diavolo ai massimi livelli dopo le tante delusioni della scorsa annata. Anche in caso di convocazione, comunque, la sensazione è che Leão non verrà rischiato dal primo minuto. Troppo alto il pericolo di eventuali ricadute, soprattutto considerando che si è soltanto alla quinta giornata.

Più probabile, quindi, che il portoghese possa accomodarsi in panchina, pronto a essere impiegato se necessario. Per arginare sia lui sia gli altri attaccanti rossoneri, Conte potrebbe affidarsi alla vecchia guardia, con Amir Rrahmani e Juan Jesus che scalpitano per trovare spazio nell’undici titolare.