Conte non ci sta, c’è un problema che vuole affrontare: di cosa si tratta

Il Napoli, grazie alla vittoria contro il Pisa, si mantiene a punteggio pieno: Antonio Conte, però, vuole correggere ciò che di non buono si è visto in questo primo scorcio di stagione.

Contro il Pisa, match vinto per 3-2, il Napoli mantiene il proprio percorso netto, con dodici punti conquistati sui dodici disponibili. Un inizio di campionato niente male per gli uomini di Antonio Conte, che vogliono difendere con forza lo Scudetto conquistato appena qualche mese fa. Ora, ad attendere i campioni d’Italia in carica c’è il Milan, in una sfida che potrebbe dire molto in merito a ciò che potrebbe essere la lotta Scudetto.

Quest’oggi il gruppo azzurro si ripresenta a Castel Volturno per preparare l’importante big match in programma allo stadio San Siro, domenica sera. In particolare, Conte intende porre tutti i correttivi del caso per evitare che si possa incappare nuovamente in finali come quello vissuto contro il Pisa, con i toscani che hanno avuto la possibilità di beffare i partenopei proprio allo scadere. Un aspetto che il tecnico partenopeo non vede, ovviamente, di buon occhio e che vuole risolvere quanto prima, anche stando a quanto viene rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ultime news SSC Napoli, Conte non vuole cali di tensione nel finale

Ciò che è successo nell’ultima sfida del campionato di Serie A contro il Pisa è un allarme che Antonio Conte, in modo del tutto giustificato, non intende sottovalutare.

A parlarne è il Corriere dello Sport oggi in edicola, che a tal riguardo scrive:

“(…) In mezzo a tante soddisfazioni, va da se che Conte insisterà da oggi sulla gestione dei finali e su un’attenzione e un’applicazione da ritoccare verso l’alto. Già due, i pericoli scampati. Toscani entrambi. Fatto sta che certe disattenzioni sono costate due gol, uno al 79’ (Ranieri) e l’ultimo al 90’ (Lorran)”.

Conte e la cura maniacale dei dettagli per un Napoli più forte

La concentrazione nel corso dei novanta minuti è una prerogativa che Antonio Conte vuole rendere ovviamente tassativa per il suo Napoli.

Fin da subito, evidentemente, il tecnico azzurro spingerà forte su questo aspetto per evitare apprensioni che potrebbero anche costare caro. D’altronde, non va mai lasciato nulla al caso e serve anche una cura maniacale dei dettagli per mettersi nelle condizioni di potersi poi godere delle soddisfazioni: in quanto a dettagli, Conte ne è certamente un maestro.