“Non sono sorpreso”, l’ha detto davvero: è tutto confermato

Una sentenza netta che non lascia alcun dubbio. Ora Conte deve tenere conto anche di questo aspetto.

Il Napoli ha sofferto contro il Pisa, ma ha portato lo stesso a casa tre punti d’oro. Un successo che vuol dire bottino pieno dopo quattro giornate e primo posto solitario a due lunghezze dalla Juventus e a tre dal Milan.

Proprio i rossoneri saranno i prossimi avversari dei campioni d’Italia, in un match che dirà già tanto sul percorso presente e futuro degli azzurri. Per questo Conte si affiderà ai calciatori più in forma, tra cui Leonardo Spinazzola, assoluto protagonista di questa prima parte di campionato.

Conte si gode Spinazzola, ma l’agente già lo sapeva: ecco cos’ha detto

Il secondo gol contro il Pisa di lunedì sera ne è la conferma. Una condizione fisica ritrovata, dopo i tanti infortuni che lo hanno limitato negli ultimi anni. Ora sembra essere tornato quello che tutti noi siamo stati abituati a vedere all’Europeo vinto nel 2021 dall’Italia.

Ma il suo agente, Davide Lippi, non è sorpreso della condizione del suo assistito, tanto da ribadirlo anche ai microfoni di TMW. Di seguito le sue parole: