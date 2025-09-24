“Napoli? Non sono impressionato”: l’annuncio shock arriva da un noto dirigente di Serie A

Riguardo il Napoli di Antonio Conte, è arrivata una dichiarazione che è destinata a far discutere da parte di un dirigente di Serie A

Il Napoli ha trionfato, non senza qualche difficoltà, contro il Pisa, portando a casa tre punti importantissimi. La squadra allenata da mister Antonio Conte, ora, è l’unica della Serie A a punteggio pieno. Quattro vittorie su quattro: gli azzurri non vogliono fermarsi e hanno messo nel mirino la prossima sfida contro il Milan.

Nel match in programma domenica prossima a San Siro, i partenopei proveranno a ribadire nuovamente la volontà di imporsi in Italia. Nonostante un avvio di stagione super ed una rosa più che rinvigorita, c’è chi pensa che gli azzurri non siano poi così speciali. Le dichiarazioni del noto dirigente di Serie A sono destinate a far discutere.

Napoli, senti l’ad Carnevali: “Il Napoli ha giocatori forti, ma…”

Giovanni Carnevali, l’amministratore delegato del Sassuolo, non è per nulla impressionato dal Napoli in questa stagione. Parole forti, considerando il fatto che è stata poi tirata in ballo anche l’Inter di Christian Chivu.

Il dirigente, ai microfoni di Radio 24, ha parlato a margine dell’evento Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno. Ecco un estratto delle dichiarazioni quanto meno discutibili: