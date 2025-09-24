Buongiorno, sale la preoccupazione in casa Napoli: c’è una preoccupazione sull’infortunio

Alessandro Buongiorno, difensore della SSC Napoli, si è visto costretto a uscire anzitempo dalla sfida contro il Pisa di lunedì sera: cresce l’ansia per le sue condizioni.

Archiviata la vittoria contro il Pisa di lunedì sera, in casa Napoli ora le attenzioni sono tutte per lo scontro diretto contro il Milan. Un incrocio d’alta classifica che, seppur si è sostanzialmente all’inizio di una stagione molto lunga, potrebbe dare i primissimi indirizzi a una lotta per lo Scudetto che potrebbe essere potenzialmente aperta a più compagini, Napoli compreso. Insomma, una sfida da non fallire, pur tenendo presente quelle che sono tutte le difficoltà del caso. Giocare a San Siro, contro il Milan, non è mai semplice, motivo per cui serve arrivare a tale appuntamento nel migliore dei modi.

Lo stop di Alessandro Buongiorno, costretto a chiudere in anticipo la sua partita contro il Pisa, non è certamente una notizia entusiasmante per Antonio Conte, che aveva riaccolto l’ex Torino dopo che quest’ultimo aveva già saltato i primi impegni ufficiali di questa stagione. In attesa degli esami strumentali, la preoccupazione è che potrebbe trattarsi di un problema non banale per Buongiorno: la speranza da parte dei tifosi, ovviamente, è che tale allarme venga ridimensionato nelle prossime ore, quando dovrebbero arrivare novità più concrete da parte della SSC Napoli.

Infortunio Buongiorno, Il Mattino: “Si sospetta uno stiramento”

Per il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, si sospetta uno stiramento, dietro al problema accusato nella parte finale della sfida contro il Pisa, giocata lunedì sera e valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che a tal riguardo scrive:

“(Buongiorno, ndr) ha sentito tirare dietro la coscia e Conte lo ha immediatamente richiamato in panchina per evitare il peggio. Solo oggi, però, si avrà certezza della diagnosi e dei successivi tempi di recupero. Le sensazioni, però, non sono positive e potrebbe trattarsi di uno stiramento che gli imporrebbe almeno uno stop di due o tre settimane”.

Ultimissime Napoli calcio, si scalda Rrahmani: le ultime

La buona notizia, per quanto riguarda la difesa, è che Amir Rrahmani è pronto a fare il suo ritorno in campo in vista della sfida tra Milan e Napoli.

Il difensore kosovaro, reduce dal problema muscolare accusato durante la scorsa sosta per gli impegni per le Nazionali, era già in panchina contro il Pisa, dimostrazione di come il fastidio sia stato ormai smaltito.