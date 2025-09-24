“La storia del Napoli non si ferma qui”: De Laurentiis presenta il film sul quarto scudetto azzurro

Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto al termine della proiezione del nuovo film “Ag4in”: ecco le parole del presidente.

Nella giornata di oggi, mercoledì 24 Settembre, sarà disponibile, in tutti i cinema, il nuovo film del Napoli. Il film, denominato “Ag4in”, è stato diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro.

La pellicola racconta, di fatti, la vittoria del quarto Scudetto azzurro, con retroscena e momenti della scorsa stagione, culminata con la vittoria del tricolore: un lungo viaggio che porta i tifosi a ripercorrere la strepitosa annata di Antonio Conte e i suoi ragazzi.

Napoli, De Laurentiis presenta il film: le sue dichiarazioni

Questa mattina, il patron azzurro ha preso parte alla proiezione del film “Ag4in” e alla conferenza stampa del regista Marco Albano: De Laurentiis è intervenuto, lasciando delle dichiarazioni:

“Alle 20 ci sarà l’anteprima e abbiamo pensato di non farlo uscire prima e ovviamente esce in tutta Italia. Vedremo dove stanno i napoletani, quelli che Instagram classifica in 9 milioni e mezzo. Se sono solo simpatizzanti o cavalcano la ruota del carro vincente quando qualcuno vince e molti si aggiungono, tanto non costa nulla. Noi difendiamo il profondo Sud. Io sarei felicissimo e sono felicissimo che Palermo ad esempio sta cercando di risalire la china, spero che il Catania risalga la china. Non voglio parlare del Bari perchè ci appartiene, quindi meglio di no…Però voglio dire, vedere che il Sud in qualche modo viene attenzionato anche da gruppi importanti come il City, è importante”

“La storia del Calcio Napoli continua e non si ferma qui. Non stiamo celebrando la storia di un evento che poi non si ripeterà più. Auguriamoci e facciamo gli scongiuri che la festa continui. Questo è un film che coinvolge i napoletani ma soprattutto i tifosi che rivedono come certe giornate sono state vissute in modo impegnativo, dotate di fortuna o di sfortuna perchè questa è anche l’imprevedibilità del calcio. Quando tu vinci come ci è successo al terzo scudetto – io non voglio denigrare nulla nel passato, ma con tante giornate di anticipo – sembrava che questa vittoria così programmaticamente decisa, non dovesse mai arrivare. E sembrava altresì che l’avessimo festeggiata più volte, mentre invece stavolta c’è stata la suspance che in qualunque tipo di evento soprattutto filmico rappresenta un plus e non un minus”.

