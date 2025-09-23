Conquista tutti dalla Serie C, il Napoli pensa al colpo a sorpresa: su di lui anche una big europea!

Il Napoli, nonostante la chiusura del calciomercato estivo, non si ferma e guarda al futuro. Possibile colpo a sorpresa: ecco di chi si tratta.

La vittoria contro il Pisa é di fondamentale importanza per il cammino del Napoli. Dopo la delusione per il negativo esordio in Champions League contro il Manchester City, ai ragazzi di Antonio Conte serviva una vittoria, anche sofferta come quella di ieri sera al Diego Armando Maradona.

Gli azzurri hanno trovato più di qualche difficoltà contro il neo promosso Pisa guidato da Alberto Gilardino, ma alla fine hanno trovato una vittoria che vale la testa della classifica in solitaria.

Ora, i partenopei possono preparare la delicata sfida a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. Il Napoli, però, nonostante la recente chiusura del calciomerctao estivo, non perde di vista anche il futuro: pronto il possibile colpo a sorpresa.

Calciomercato Napoli, pronto l’investimento per il futuro: occhio alla concorrenza

I campioni d’Italia, dopo un lungo calciomercato estivo da protaganisti, non perdono di vista il futuro e hanno pronto il possibile nuovo colpo a sorpresa.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è sulle tracce di Simone Iuliano, portiere classe 2007 della Cavese. Il giovane portiere, prossimo ormai alla maggiore età, ha un contratto fino al 2027 con la squadra campana.

Sul giovane calciatore, però, non c’è solo il Napoli, difatti, il 2007 è seguito da diversi club di Serie A e non solo. Il Benfica, segue con molta attenzione Iuliano e lo reputa un ottimo potenziale per il domani.