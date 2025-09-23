Home ->

Milan – Napoli è già iniziata, Allegri ha già avvertito Conte: ecco come

Il Milan giocherà questa sera in Coppa Italia contro il Lecce, ma Allegri ha già mandato un messaggio a Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, ha subito risposto presente dopo il ko subito giovedì scorso in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. I partenopei, infatti, hanno sconfitto ieri sera il Pisa per 3-2, prendendosi così la vetta solitaria della classifica del campionato di Serie A.

Gli hanno ora due punti di vantaggio sulla Juventus seconda. Archiviato il match contro la squadra di Alberto Gilardino, dunque, il Napoli è ora atteso dal big match di domenica sera dello Stadio San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. Proprio quest’ultimo ha mandato ‘un messaggio’ allo stesso Antonio Conte.

Milan-Napoli, Allegri avvisa Conte: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato da ‘Sky Sport’, in vista della gara contro gli azzurri, il tecnico toscano cambierà qualcosa per la sfida di questa sera di Coppa Italia contro il Lecce. Recuperato Maignan, che giocherà contro i pugliesi, Massimiliano Allegri farà riposare i vari Gabbia, Estupinan e Luka Modric.

Al loro posto, dunque, saranno inseriti de Winter, Bartesaghi e Samuele Ricci. Il Milan, ovviamente, fa dunque un po’ di turnover per la grandissima di domenica sera contro il Napoli campione d’Italia in carica.

