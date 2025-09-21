Milan-Napoli, sta accadendo tutto in queste ore: il retroscena su Allegri è netto!

Manca una settimana esatta a Milan-Napoli e la tensione inizia già a farsi sentire. Il countdown è appena iniziato, ma spunta già un primo retroscena sul tecnico dei rossoneri.

Parliamoci chiaro, pur non essendo decisivo, il match sarà comunque un primo spartiacque del campionato. Il Diavolo arriva da 3 vittorie consecutive, condite da altrettanti clean-sheet e il tecnico livornese sembra aver trovato una quadra impensabile un anno fa.

Dunque, il Napoli dovrà fare parecchia attenzione e, dopo l’impegno in casa col Pisa, sarà tempo di preparare al massimo una delle partite più intense, affascinanti e sentite del campionato. Nel frattempo, a Milano, la partita è già iniziata. Eccome se è iniziata.

Milan-Napoli si accende già: il retroscena su Allegri

Una partita dal contorno profondamente storico, con il ricordo di campioni assoluti a far da corollario a un match che più di tutti rappresenta la dicotomia Nord-Sud. Sarà così anche stavolta. I due tecnici lo sanno bene: cavalcare e incanalare le energie nervose potrà essere decisivo e, in tal senso, Allegri ha già cominciato il suo show.

Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’atteggiamento del toscano durante Udinese-Milan è stato piuttosto eloquente: urla, indicazioni e pugni sul tavolo. Il messaggio è recepito: Allegri è elettrico, il Milan lo è. Il Napoli è avvisato e farà bene a ricordarselo in quel di San Siro. Ci sarà da soffrire, contro Max non è mai uno scherzo.