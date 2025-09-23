Il Napoli vince, ma Meret non si nasconde: le sue parole sono chiare

Tra le fila del Napoli, dopo la vittoria sul Pisa, ci sono delle parole importanti di Meret.

Dopo il ko subito contro il Manchester City, di fatto, il Napoli ha ottenuto un successo importante in campionato. Ieri sera, seppur soffrendo più del dovuto, i partenopei hanno infatti battuto per 3-2 il Pisa di Alberto Gilardino

Con questa vittoria, dunque, il Napoli è primo da solo in classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus seconda. Tuttavia, oltre alla gioia per il successo, in casa azzurra bisogna sottolineare delle dichiarazioni importanti di Alex Meret.

Il portiera azzurro, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’, ha infatti parlato così:

“Abbiamo disputato un buon match, dispiace per il gol preso alla fine che ha riaperto un po’ tutto negli ultimi minuti. Dobbiamo evitare queste disattenzioni. Eravamo consci che non era una partita facile, loro sono molto fisici. Ma abbiamo un approccio positivo e abbiamo portato a casa i tre punti. Sono felice che hanno segnato Gilmour, Spinazzola e Lucca, visto che hanno disputato una grande partita. Non è importante chi segna, ma creare tante occasioni”.