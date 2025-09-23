Lang fuori anche in Napoli-Pisa: come ha reagito al cambio sfumato

Noa Lang non ha trovato spazio contro il Pisa: ecco la sua reazione quando ha capito che non sarebbe più entrato.

Il Napoli torna subito a vincere, dopo la sconfitta dell’Etihad, e vola al primo posto in classifica, in solitaria. Gli uomini di Antonio Conte hanno trovato la vittoria grazie ai gol di Gilmour, Spinazzola e Lucca.

Vittoria difficile con una partita più complicata del previsto, grazie alla buona organizzazione del Pisa guidata da Alberto Gilardino. I toscani hanno creato più di qualche difficoltà ai campioni d’Italia, uscendo a testa alta dallo Stadio Maradona. Da segnalare, la reazione al mancato cambio di Noa Lang.

Notizie SSC Napoli, Lang non trova spazio: la sua reazione

Fin qui, Noa Lang, ha trovato veramente poco spazio ed è, già, a tre panchine di fila senza entrare. L’esterno olandese, ha preso parte solo in due spezzoni da venti minuti totali contro Sassuolo e Cagliari.

Nella gara di ieri sera contro il Pisa, Lang era pronto per l’ingresso in campo ma il gol del temporaneo 2-1 di Leonardo Spinazzola e l’infortunio di Alessandro Buongiorno, hanno bloccato il cambio.

L’attaccante olandese non ha preso nel migliore dei modi la notizia: difatti, quando ha capito che non sarebbe entrato ha calciato una bottiglietta dalla rabbia. Insomma, voleva giocare e contribuire ai tre punti.

La sensazione è che l’ex PSV, costato 25 milioni di euro, appena entrerà nei meccanismi di mister Conte inizierà ad avere più spazio, soprattutto in vista delle tante partite che affronteranno gli azzurri in questa stagione calcistica.