Landucci: “Il Napoli è forte, ma vi svelo il nostro approccio. Decisiva? Siamo alla quinta giornata”, poi l’annuncio sulla rosa azzurra

Il Napoli è riuscito a volare in testa alla classifica di Serie A in solitaria dopo sole quattro giornate. I partenopei, infatti, battendo Sassuolo, Cagliari, Fiorentina e Pisa, sono riusciti ad accumulare due punti di vantaggio sulla Juventus seconda e tre punti sul Milan terzo in classifica. I rossoneri saranno i prossimi avversari degli azzurri in campionato, e questa sera hanno giocato e vinto contro il Lecce.

Il 3-0 contro i salentini nei sedicesimi di finale di Coppa Italia ha dato conferma dell’ottimo stato di forma del Diavolo, che si avvicina al big match in programma domenica sera alle ore 20:45 con grande entusiasmo. La sfida può essere già decisiva per le sorti del campionato, e il secondo di mister Allegri, Marco Landucci, ha voluto commentare così l’imminente duello contro gli uomini di Antonio Conte.

Milan, parla il vice Landucci: “Contro il Napoli sarà una bella partita”

Marco Landucci, il vice di Max, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Lecce, ai microfoni di Sport Mediaset. Oltre ad aver commentato la gara, il tecnico in seconda ha parlato anche del Napoli: