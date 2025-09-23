Coppa Italia, svelato l’avversario del Napoli agli ottavi: si giocherà al Maradona

L’ufficialità è arrivata da qualche istante: ecco quale sarà la squadra che affronterà gli azzurri al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia

Il Napoli ha lanciato un segnale importante agli scettici dopo il ko subito in Champions League contro il Manchester City. Gli azzurri hanno infatti battuto il Pisa con il risultato di 3-2, nel posticipo che ha chiuso la quarta giornata di Serie A. Questo importante successo è valso anche la vetta solitaria della classifica, nella settimana di avvicinamento al big match contro il Milan di Max Allegri a San Siro.

Nella giornata odierna, gli uomini di Antonio Conte sono venuti a conoscenza della prossima rivale che affronteranno in Coppa Italia, negli ottavi di finale in programma il prossimo dicembre. Un avversario sulla carta abbordabile, ma che nasconde diverse insidie: ecco di chi si tratta.

Napoli, l’avversario negli ottavi di Coppa Italia sarà il Cagliari

Il Cagliari si regala l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Napoli al Maradona. I sardi, infatti, hanno da poco terminato il loro match valido per i sedicesimi di finale contro il Frosinone. Gli uomini di Pisacane hanno sofferto nel primo tempo, ma alla fine non hanno ciccato, battendo per 4-1 i ciociari. A segno anche Gianluca Gaetano, che ha realizzato un calcio di rigore al 2′ minuto di gioco.

Antonio Conte ed i suoi ragazzi, dunque, se la vedranno contro una squadra che al momento si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio di stagione: tra Campionato e Coppa, infatti, il Cagliari ha perso solo un match, proprio contro gli azzurri. Una vittoria sofferta, arrivata allo scadere grazie al piattone di Zambo Anguissa da centro area. Gli azzurri vorranno sicuramente far meglio, nella sfida del prossimo 3 dicembre, per avanzare nella competizione e cancellare il brutto ricordo del ko dello scorso anno agli ottavi contro la Lazio.