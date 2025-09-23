Allegri pensa già al Napoli, arriva il turnover in Coppa Italia: chi riposa

Il Milan di Max Allegri questa sera scenderà in campo in Coppa Italia: turnover in vista della sfida in programma domenica contro gli azzurri

Il Napoli ha ripreso la propria marcia, al momento inarrestabile, in campionato. Gli azzurri hanno infatti sconfitto nella serata di ieri il Pisa di Alberto Gilardino per 3-2, nonostante qualche difficoltà di troppo, prendendosi la vetta solitaria della classifica di Serie A dopo appena quattro giornate.

I partenopei hanno ora due punti di vantaggio sulla Juventus seconda, e tre sulla coppia Roma e Milan che occupa il terzo posto. Proprio i rossoneri saranno gli avversari del Napoli nel prossimo turno di campionato, nell’attesissimo big match in programma domenica sera ore 20:45 a San Siro. Mister Massimiliano Allegri, in vista dell’impegno, ha deciso di attuare ampio turnover nella sfida di questa sera di Coppa Italia dei suoi uomini contro il Lecce.

Verso Milan – Napoli, Allegri ne cambia 4 in Coppa Italia: ecco chi riposa

Dopo il Napoli, anche il Milan si ritrova per la prima volta in stagione ad affrontare il triplo impegno settimanale. Max Allegri è chiamato a gestire le energie dei suoi uomini in vista della sfida ai Campioni d’Italia, e contro il Lecce questa sera in Coppa Italia farà rifiatare ben quattro calciatori importanti.

Poco fa, sono state diramate le formazioni ufficiali del match. Riposeranno, infatti, Gabbia, Modric, Estupinan e Pulisic, l’uomo più pericoloso in questo avvio di stagione per i rossoneri. L’obiettivo è quello di avere questi quattro calciatori al top della condizione domenica sera. Di seguito, la formazione ufficiale del Diavolo: