Pallone d’Oro, piazzamento super per McTominay: nessuno meglio di lui in Serie A

Un incredibile risultato frutto dell’ottima stagione culminata con lo scudetto. Lo scozzese è il più alto in classifica tra i giocatori del nostro campionato

Non c’è solo Napoli-Pisa questa sera in programma, ma anche la cerimonia del Pallone d’Oro. E gli azzurri hanno due nomi in lizza per la vittoria finale tra gli allenatori e i calciatori: Antonio Conte e Scott McTominay. Se per il primo bisognerà ancora attendere un po’, per il secondo invece è arrivata la notizia che tutti aspettavano.

McTominay candidato al Pallone d’Oro: il piazzamento finale

Mancava solo la conferma, che ora è arrivata. Scott McTominay si è posizionato al 18° posto nella classifica del Pallone d’Oro, confermando l’ottima annata della passata stagione, culminata con il trionfo in campionato grazie a gol e prestazioni all’altezza di questo premio.

Un’annata in cui è stato assoluto protagonista trascinando il Napoli verso appunto la conquista del quarto scudetto, tanto da valergli il premio di MVP del campionato. Un premio confermato anche da France Football, che gli ha riconosciuto il valore messo in campo lo scorso anno, posizionandolo tra i 18 miglior al mondo e facendogli conquistare anche il “primo posto” tra i calciatori nominati della Serie A.

Per trovare infatti gli altri due in lizza per la vittoria finale, bisogna scendere al 20° e 25° posto occupati rispettivamente dai due interisti Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Lo scozzese, alla sua prima nomination per il Pallone d’Oro, batte i diretti avversari in campionato, portando lui e il Napoli tra i 18 migliori al mondo.