Napoli-Pisa, disagi per i tifosi: chiusura della Tangenziale e sciopero dei mezzi pubblici. Come spostarsi in serata

Gli spostamenti da e per lo stadio Maradona devono fare i conti con i tanti eventi in programma oggi in città.

Il fischio d’inizio di Napoli-Pisa è sempre più vicino. Stasera, alle 20:45, la squadra di Antonio Conte ha la grande occasione di prendersi la vetta della classifica in solitaria. Per farlo, sarà necessario superare il Pisa di Alberto Gilardino, reduce da due sconfitte consecutive e voglioso di conseguire il primo successo in campionato.

Come sempre, un ruolo determinante potrebbero giocarlo i tifosi napoletani. Lo stadio Maradona è pronto a spingere gli azzurri e a trasformarsi nel dodicesimo uomo. Tuttavia, i supporter partenopei sono attesi da una serata di passione. Non c’entrano, in questo caso, i valori tecnici degli avversari. Il problema, infatti, è dettato da esigenze di natura logistica.

Napoli-Pisa, l’uscita Fuorigrotta sarà chiusa dalle 21:30

Arrivare all’ex San Paolo sarà tutt’altro che semplice. Complice lo sciopero dei mezzi pubblici indetto per via delle manifestazioni in favore della Palestina, i tifosi saranno costretti a muoversi con le proprie auto. Un ulteriore problema è dettato dalla chiusura dell’uscita Fuorigrotta della Tangenziale a partire dalle 21:30.

La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per evitare possibili criticità in occasione delle gare interne del Napoli. A incidere in questa scelta hanno contribuito anche i cantieri stradali presenti nel quartiere Fuorigrotta, che hanno spinto a modificare il piano di viabilità.

Il consiglio per i tifosi è di recarsi con largo anticipo allo stadio. Così facendo, si eviterebbe le possibili code legate non solo ai cortei pro-Palestina, ma anche alla presenza in città del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato si trova a Nisida per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico.

A complicare ulteriormente il quadro organizzativo contribuisce anche il concerto di Riccardo Cocciante, in programma a Piazza del Plebiscito alle 21:00, in contemporanea di fatto con Napoli-Pisa.