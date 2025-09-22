Marotta non ha dubbi: nuovo messaggio Scudetto al Napoli

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha lanciato un nuovo messaggio Scudetto al Napoli.
La classifica della Serie A inizia a prendere forma nei suoi equilibri. Il Napoli è chiamato a lanciare il primo messaggio al campionato domani sera contro il Pisa: con una vittoria, gli azzurri conquisterebbero la vetta solitaria del campionato.
Questa sera, invece, l‘Inter ha evitato di allontanarsi troppo dai discorsi relativi alla corsa al titolo dopo un inizio un po’ complicato. La vittoria per 2-1 contro il Sassuolo rappresenta così un modo per dirsi ancora presenti nei discorsi Scudetto e per tornare a racimolare punti importanti.
Marotta: “Il Napoli ha fatto investimenti importanti”
Intervenuto nel post-gara a Sky Sport, il presidente dell’Inter Beppe Marotta si dice tranquillo e contento sulla situazione dei suoi, ma ha ben pochi dubbi sulla squadra a cui designare il titolo di favorita nella lotta al titolo dopo queste prime giornate:
“Avversario più pericoloso? II Napoli perché è campione uscente, ha fatto investimenti molto molto importanti, quindi penso che in assoluto sia la favorita”.
Tornano, quindi, le scaramucce su chi effettivamente sia più “obbligato” a dire la sua nella corsa al titolo. Al Napoli spetterà il compito di non ascoltare queste pressioni dall’esterno e giocare il proprio campionato al meglio.