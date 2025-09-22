Lucca, da ex contro il Pisa: perché è la serata perfetta per conquistare i tifosi del Napoli

Potrebbe essere una delle possibili novità di formazione di questa sera contro il suo vecchio passato. E l’occasione è più ghiotta che mai

Tra poche ore il Napoli tornerà a calpestare il terreno di gioco del Maradona in un match delicato contro il Pisa. Siamo alla quarta di campionato, ma è già una sfida da un sapore diverso rispetto alle altre. E tutto grazie a quel pari della Juventus contro l’Hellas Verona, che mette di conseguenza la sfida contro il Pisa nella categoria “partite importanti”.

Certo, il campionato è ancora lungo e può succedere di tutto, ma Antonio Conte vorrà sicuramente mandare un chiaro messaggio alle dirette avversarie. Infatti, il tecnico campione d’Italia starebbe valutando l’ipotesi di un turnover mirato, con pochi elementi diversi rispetto a Firenze e Manchester. E tra questi figura sicuramente Lorenzo Lucca, voglioso di riprendersi un posto importante.

Ora o mai più, Lucca deve prendersi i suoi nuovi tifosi: la grande chance

Si è trovato a dover affrontare un cambiamento radicale in poco più di un mese. E non stiamo parlando solo del suo trasferimento da una realtà calcistica ad un’altra, ma anche del fatto che sia passato da riserva di lusso di Lukaku ad unico riferimento centrale in rosa.

Una situazione non facile da gestire, visto che ha dovuto sostituire quel protagonista del quarto scudetto che Conte voleva dargli come esempio, facendolo crescere sotto la sua ala. Poi c’è stato l’infortunio del belga e la storia subito è cambiata. Un’enorme responsabilità che indubbiamente non è stato in grado di gestire nelle prime uscite stagionali contro Sassuolo e Cagliari.

Per non parlare dell’investimento importante da 9 milioni di prestito oneroso più i 27 che si aggiungeranno a fine anno. E non sarà stato nemmeno facile vedere il tuo diretto concorrente, Hojlund, segnare al debutto in maglia azzurra dopo appena 14 minuti di gioco. Il Napoli vuole decisamente vedere i frutti di tale spesa fatta. Una pazienza che prima o poi finirà e che Lucca deve domare a suon di prestazioni e gol.

E, secondo le ultime indiscrezioni, lo potrà fare a partire da questa sera. Devono essere queste le partite in cui riprendersi la stima e il rispetto di Conte. In più c’è il fattore ex da tenere in considerazione, che a volte, come il più classico degli scherzi del destino, ti aiutano proprio ad emergere. Che sia titolare oppure no, queste devono essere le sue partite. Quelle partite che, alla fine di una stagione, pesano particolarmente per la vittoria dello scudetto.