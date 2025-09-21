Home ->

Napoli, con il Pisa si cambia: c’è solo una decisione da prendere

di

Conte pensieroso

In casa Napoli, dopo il ko con il City, si cambierà tanto contro il Pisa.

Dopo le tre vittorie ottenute in campionato, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha dovuto alzare bandiera bianca per la prima volta in questo primissimo scorcio di stagione. Giovedì sera, infatti, i partenopei, hanno perso con il Manchester City con il risultato finale di 0-2.

Archiviato questo match, contraddistinto dall’espulsione di Di Lorenzo dopo appena venti minuti, il Napoli è atteso dalla sfida di domani sera contro il Pisa. Proprio per questa gara contro i toscani, di fatto, Antonio Conte ha in mente tanti cambi.

Napoli-Pisa, Conte cambia tanti giocatori rispetto alla gara con il City: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sport Mediaset’, infatti, Juan Jesus e Mathias Olivera dovrebbero prendere il posto di Buongiorno e Leonardo Spinazzola. Anche a centrocampo ci dovrebbero essere due cambi, ovvero quelli tra Gilmour e Lobotka ed Elmas e Scott McTominay.

Lobotka in campo
Napoli-Pisa, Conte cambia tanti giocatori rispetto alla gara con il City: ecco gli ultimi aggiornamenti (Ansa Foto) spazionapoli.it

Mentre in attacco, al netto dell’inserimento sicuro di David Neres dal primo minuto, Antonio Conte ancora deve prendere la decisione se far giocare titolare dal primo minuto Lorenzo Lucca o Rasmus Hojlund.

