Meret o Milinkovic-Savic? Decisione in arrivo per Conte: quando arriverà la scelta

Napoli-Pisa è alle porte e al di là del sicuro turnover che vedremo in campo, resta ancora da sciogliere il nodo relativo al portiere titolare. Ecco quando sceglierà Conte.

Caratteristiche diverse, grande affidabilità. Si potrebbe riassumere così la difficoltà che ricorre nella scelta del portiere titolare ma, quel che è certo, è che questa competizione porterà vantaggi a entrambi.

Non è un caso dunque che il tecnico salentino abbia spinto così tanto per avere Milinkovic. Il processo di mentalizzazione di una rosa passa anche attraverso l’istituzione di una sana competizione tra calciatori di ogni reparto. Nessun riposo, ognuno deve dare il massimo.

Napoli-Pisa, dubbio portiere: ecco quando deciderà Conte

Certo, le parole del salentino pre-City sono state eloquenti: “Gioca Milinkovic per scelta tecnica”. Tuttavia, Antonio Conte non è nato ieri e sa benissimo che rinunciare al portiere 2 volte Campione d’Italia non è uno scherzo. La scelta, dunque, dovrà essere ponderata al massimo e non presa d’impulso.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la decisione finale verrà presa solo al termine della rifinitura che sarà svolta in giornata. Le previsioni vedono il serbo leggermente avanti e complice la prestazione enorme messa in campo al debutto in Champions, queste ultime potrebbero rivelarsi giuste.

Sia chiaro: non è una bocciatura per Alex, che avrà tempo e modo di dimostrare ancora una volta il suo enorme valore. La scelta è probabilmente dettata dalla maggiore capacità di impostazione del serbo che, in un match sicuramente bloccato come quello che si prospetta domani, potrebbe fare tutta la differenza del mondo.