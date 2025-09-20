Dal Napoli all’Inter, big ai saluti: la scelta arriva da lontano

Nonostante la ripresa del campionato, il calciomercato non dorme mai e, in tal senso, un nuovo fronte di trattativa potrebbe portare un big azzurro in quel di Milano sponda nerazzurra. I dettagli.

Okay la rivalità in campo, ma fuori dal rettangolo di gioco gli affari rimangono pur sempre affari. L’asse Napoli-Inter non è stato particolarmente caldo in questi anni, ma non è escluso che si accenda in fretta e in maniera del tutto inaspettata.

Infatti, un assoluto protagonista degli ultimi trofei azzurri potrebbe lasciare gli azzurri per accasarsi ai rivali di Milano. E, nonostante la sorpresa iniziale, le ragioni del probabile addio sono piuttosto comprensibili.

Napoli, addio al big? Cosa sta succedendo

Tanti i protagonisti degli ultimi trofei azzurri: da quelli di copertina, a quelli più in ombra ma comunque fondamentali nell’economia di uno spogliatoio. Tra questi, spicca sicuramente Alex Meret, portiere titolare degli ultimi 2 scudetti partenopei e ora vicinissimo a un probabile addio.

Infatti, secondo quanto riportato da l’interista.it, il friulano sarebbe tornato prepotentemente nella lista di Marotta e Ausilio. Già nel corso della scorsa estate Alex era finito nel mirino dei nerazzurri, che alla fine decisero di confermare Sommer per un’altra stagione. Ora, col futuro dello svizzero in bilico, il classe ’97 azzurro ritorna nella lista dei desideri meneghina.

Meret, un addio che arriva da lontano

Ora, nonostante la notizia arrivi come un fulmine a ciel sereno, indubbiamente non stupisce del tutto. Nonostante tante ottime prestazioni in maglia azzurra, il friulano non ha mai convinto del tutto un parte della piazza partenopea e, complice il suo carattere schivo e la poca sicurezza palla al piede, ora potrebbe essere arrivata l’ora della separazione.

L’arrivo di Milinkovic-Savic ha sicuramente contribuito ad accelerare il processo. D’altronde, nel pre-partita di Manchester City-Napoli, Conte è stato chiarissimo: “Alex è fuori per scelta tecnica”. Vedremo cosa succederà ma, quel che è certo, è che Alex Meret rimarrà per sempre un pezzo di storia azzurra.

Le sue parate, a partire da quelle che ci consegnarono la Coppa Italia nel 2020, rimarranno per sempre nella memoria collettiva dei tifosi. Ma le gerarchie ormai sembrano stabilite e pendono indubbiamente in favore di Milinkovic-Savic, più sicuro e abile palla al piede e nelle uscite alte. I cicli finiscono, com’è naturale che sia, è una separazione potrebbe effettivamente giovare a entrambe le parti.