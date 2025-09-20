Napoli, il messaggio di Conte dopo Manchester è da brividi: cosa ha detto alla squadra

Mister Conte ha voluto caricare la squadra dopo la sconfitta nell’esordio stagionale di Champions League contro il City: parole da vero leader

Per il Napoli è tempo di pensare nuovamente alla Serie A. Archiviata la pratica Manchester City dal sapore amaro, gli azzurri ora pensano solo a preparare nel miglior modo possibile la quarta giornata di campionato, in programma lunedì 22 settembre.

Gli uomini di Antonio Conte sfideranno il Pisa tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona, alle ore 20:45. Un match che può sembrare sulla carta abbordabile, ma nasconde numerose insidie. Per questo motivo, mister Conte ha voluto caricare la squadra dopo il ko di Manchester, in modo da scongiurare possibili ripercussioni: il discorso è da brividi.

Napoli, Conte si congratula con i suoi ragazzi: “A Manchester la mentalità giusta, ora…”

Poco più di due giorni e sarà di nuovo Serie A per il Napoli. Dopo la sconfitta all’Etihad contro il Manchester City, la squadra guidata da Antonio Conte ospiterà al Maradona il Pisa neopromosso di Alberto Gilardino. Il tecnico salentino, che non lascia mai nulla al caso, ha voluto motivare i suoi al rientro dalle fatiche europee.

L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato l’estratto più importante del discorso alla squadra:

“A Manchester sono felice per la mentalità che ho visto. Ora è il momento di reagire”.

Da segnalare anche l’intervento di Giovanni Di Lorenzo, che ha voluto assumersi tutte le responsabilità per quanto accaduto giovedì sera parlando faccia a faccia con i propri compagni, già negli spogliatoi dello stadio inglese. Una dimostrazione di grande personalità da parte del capitano azzurro, prontamente assolto da mister Conte. Il gruppo è compatto più che mai, e con la testa è già focalizzato sul prossimo obiettivo: vincere lunedì sera contro il Pisa.