Napoli – Pisa, Maradona verso il sold-out: ecco gli ultimi posti disponibili

Lunedì sera il Napoli sfiderà il Pisa guidato da Alberto Gilardino tra le mura amiche dello stadio Maradona: si va verso il tutto esaurito

L’esordio in Champions League del Napoli non è stato da ricordare. La sconfitta contro il Manchester City di Pep Guardiola era preventivabile, tuttavia la maniera in cui è arrivata lascia l’amaro in bocca: l’espulsone di Giovanni Di Lorenzo dopo appena 20 minuti di gioco ha impedito agli uomini di Antonio Conte di giocarsela alla pari.

Il tecnico, in vista del prossimo impegno di Serie A degli azzurri, pensa ad una mini rivoluzione nell’undici iniziale. Dopo le fatiche di Manchester, infatti, quasi sicuramente riposeranno alcuni titolari. Il pubblico del Maradona, invece, non riposerà affatto: si viaggia spediti verso un altro sold-out dopo quello della seconda giornata. Ecco quali biglietti sono rimasti disponibili a poco più di 48 ore dal match.

Napoli, per la sfida al Pisa si viaggia verso il tutto esaurito: ecco la disponibilità dei settori aggiornata

È di nuovo tempo di Serie A per il Napoli. Dopo la sconfitta contro il City in Champions League, la squadra allenata da Antonio Conte deve voltare pagina. Gli azzurri ospiteranno il Pisa neopromosso di Alberto Gilardino al Maradona. Da segnalare la grande risposta del pubblico partenopeo, ancora una volta, nonostante la delusione di Manchester.

Si viaggia spediti, infatti, verso il secondo sold-out di stagione, dopo quello della seconda giornata in occasione di Napoli-Cagliari. Al momento su TicketOne, la piattaforma dedita alla vendita dei biglietti, sono disponibili solo gli ultimi posti in Tribuna Posillipo, misti a pochissimi tagliandi per i Distinti Inferiori, in vista della gara contro i toscani. I tifosi azzurri dimostreranno ancora una volta di essere il dodicesimo uomo in campo della squadra allenata da mister Conte.