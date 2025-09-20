Milan-Napoli e la trasferta vietata, nuovo messaggio di protesta dei tifosi azzurri: “Parleremo al prefetto”

In vista del big match di San Siro, arriva un nuovo messaggio di protesta da parte dei sostenitori partenopei dopo le recenti decisioni

Ha fatto discutere la decisione di evitare la trasferta a San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania. Una scelta forte, ufficializzata nella giornata di oggi e che segue la scelta di impedire ai sostenitori partenopei di essere presenti anche al Franchi di Firenze la scorsa settimana.

Se la decisione legata alla gara con i Viola era stata mal vista, ma compresa per recenti diverbi intensi tra alcune frange di tifosi, quella in vista del super posticipo di domenica prossima appare molto meno valida. Proprio per questa ragione, la tifoseria del Napoli si è fatta sentire anche attraverso i social. Un comunicato duro, che non lascia spazio a interpretazioni.

Attraverso un post pubblicato sulla pagina Instagram “Tifosi Napoletani Official”, il gruppo organizzato “Milano Azzurra” ha informato che prenderà una decisione forte in vista della partita.

Il comunicato recita:

“Ancora una volta il CAMS vieta la trasferta ai residenti in Campania. Una scelta senza alcuna ragione: la trasferta con il Milan è sempre stata aperta! Ecco perché abbiamo chiesto un confronto diretto con il prefetto!

Per questo finché ai residenti in Campania non sarà consentito viaggiare, Milano azzurra resterà a casa“.