Lotta scudetto, l’ex Juve avverte il Napoli: Tudor sogna

Gli azzurri in questo avvio di campionato condividono la vetta della classifica con i bianconeri, in quella che si prospetta una lotta molto accesa.

Tre giornate di campionato, punteggio pieno, prestazioni molto convincenti. Questa è la sintesi dell’avvio stagionale di Napoli e Juventus, entrambe in testa alla classifica con 9 punti racimolati sin qui. Per i Campioni d’Italia in carica ottimi risultati contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina; per la Vecchia Signora grande passione e sofferenza contro Parma, Genoa e Inter. Si prospetta una lotta molto accesa sin da subito.

Marchisio incorona la Juventus: lo Scudetto è possibile!

Certamente stiamo attraversando una fase ancora prematura della stagione, con ancora 35 gare da giocare: un abisso. Eppure, l’avvio di stagione molto positivo ha esaltato l’ambiente bianconero, che sogna di competere con la corazzata di Antonio Conte per la vittoria del campionato. Anche un esperto della piazza come Claudio Marchisio ha diffuso questa grande fiducia, come dichiarato alla Gazzetta dello Sport.

Qui riportate le sue parole a riguardo:

“Adesso la Juventus deve trovare continuità di risultati fino a Natale per avere la certezza di essere qualificata in Champions League. Se sarà così e la Juve resterà attaccata al Napoli, sognare sarà giusto nella seconda parte del campionato. Di sicuro c’è un gruppo vero, di carattere”.

Affermazioni che sanno di grande ambizione. Dal canto suo, il Napoli è ben conscio delle proprie forze e dovrà far di tutto per proseguire nel miglior modo possibile il proprio cammino, senza farsi condizionare dalle prestazioni altrui.