Gutierrez si scalda: quando l’esordio, svelata la possibile scelta di Conte

Il nuovo terzino del Napoli non ha ancora trovato minuti in questo inizio di stagione, ma mister Conte potrebbe invertire il trend a breve: ecco quando

Dopo il brutto esordio in Champions League, per il Napoli ore è tempo di resettare tutto e pensare nuovamente al campionato. La sconfitta nella prima uscita stagionale europea contro il Manchester City per 2-0 porta con sé grande rammarico, visto il modo in cui è maturata. La chiave del match è stata l’espulsione di capitan Di Lorenzo dopo 20 minuti di gioco.

Erling Haaland prima e Jeremy Doku poi hanno chiuso i giochi con due bellissimi gol nella ripresa. Per il Napoli, però, c’è comunque da sottolineare la prova positiva di tutti gli effettivi, che hanno dimostrato grande coesione e propensione al sacrificio. In vista della sfida al Pisa di lunedì sera, Conte potrebbe attuare una mini rivoluzione nell’undici iniziale: chance in arrivo per Miguel Gutierrez?

Napoli – Pisa, Gutierrez spera nel debutto: Conte valuta l’inserimento a gara in corso

Il Napoli deve voltare pagina dopo la sconfitta di Manchester. La sfida contro il Pisa, in quest’ottica, rappresenta l’occasione giusta al momento giusto. Mister Conte contro i toscani dovrebbe far riposare diversi titolari. Spazio, dunque, ad altri giocatori che sin qui non hanno goduto di elevato minutaggio in questo avvio di stagione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, sull’out di sinistra potrebbe anche esserci il debutto di Miguel Gutierrez, acquistato nella sessione estiva di calciomercato dagli azzurri per 20 milioni di euro. Il favorito per una maglia da titolare resta Matias Olivera, ma l’ex Girona potrebbe entrare nella ripresa per mettere a referto i primi minuti con indosso la maglia dei Campioni d’Italia.