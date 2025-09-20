Home ->

Milinkovic-Savic convince, titolarità “rubata” a Meret? Le nuove gerarchie per la porta

di

Milinkovic-Savic e Meret

La porta degli azzurri vive un momento di grande incertezza, con un’alternanza costante che non lascia segnali sulla titolarità.

Sin dall’estate, con l’ingaggio di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino per cifre tutt’altro che irrisorie, in casa Napoli si è scatenato un largo dibattito su chi possa ricoprire il ruolo di estremo difensore titolare tra il serbo e Alex Meret. Mister Conte è intervenuto in molteplici occasioni a riguardo, sottolineando la grande imprevedibilità in quel che si prospetta un ballottaggio costante.

Sin qui l’alternanza è stata pressocché perfetta e lineare: nelle prime due uscite stagionali si è visto Meret, mentre contro Fiorentina e Manchester City la porta è stata difesa da Milinkovic. Anche in maniera egregia in occasione del debutto europeo, come inciso.

Milinkovic-Meret, ballottaggio riaperto: le prospettive verso il Pisa

Come ripreso da Il Mattino, in questo momento la fiducia nei confronti di Milinkovic è alle stelle, con allenatore e tifosi già ampiamente soddisfatti. La grande prestazione di Manchester rappresenta senza dubbio un grande segnale da parte sua ad Antonio Conte e a tutto l’ambiente napoletano.

Meret si riscalda nel pre-partita
Malgrado le ottime sensazioni filtrate intorno all’ex Torino, verso Napoli-Pisa, posticipo in programma lunedì sera, si riapre il ballottaggio fra i due portieri. Al momento pare che Meret sia in vantaggio per strappare una maglia dal 1′, sebbene la corsa non lasci trapelare nulla di definitivo: da un lato l’adrenalina per le ottime prestazioni di Milinkovic, dall’altro il rispetto di un interprete estremamente affidabile come Meret.

Secondo il quotidiano, quindi, la grande partità di Vanja Milinkovic-Savic a Manchester rappresenta comunque un’indicazione, seppur non definitiva. A Meret spetterà il compito di recuperare un po’ del terreno perduto, magari già da lunedì: Conte ha voluto fortemente l’arrivo del portiere serbo e la sua fiducia è stata già ripagata.

Laura Bisogno

