Milinkovic-Savic convince, titolarità “rubata” a Meret? Le nuove gerarchie per la porta

La porta degli azzurri vive un momento di grande incertezza, con un’alternanza costante che non lascia segnali sulla titolarità.

Sin dall’estate, con l’ingaggio di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino per cifre tutt’altro che irrisorie, in casa Napoli si è scatenato un largo dibattito su chi possa ricoprire il ruolo di estremo difensore titolare tra il serbo e Alex Meret. Mister Conte è intervenuto in molteplici occasioni a riguardo, sottolineando la grande imprevedibilità in quel che si prospetta un ballottaggio costante.

Sin qui l’alternanza è stata pressocché perfetta e lineare: nelle prime due uscite stagionali si è visto Meret, mentre contro Fiorentina e Manchester City la porta è stata difesa da Milinkovic. Anche in maniera egregia in occasione del debutto europeo, come inciso.

Milinkovic-Meret, ballottaggio riaperto: le prospettive verso il Pisa

Come ripreso da Il Mattino, in questo momento la fiducia nei confronti di Milinkovic è alle stelle, con allenatore e tifosi già ampiamente soddisfatti. La grande prestazione di Manchester rappresenta senza dubbio un grande segnale da parte sua ad Antonio Conte e a tutto l’ambiente napoletano.

Malgrado le ottime sensazioni filtrate intorno all’ex Torino, verso Napoli-Pisa, posticipo in programma lunedì sera, si riapre il ballottaggio fra i due portieri. Al momento pare che Meret sia in vantaggio per strappare una maglia dal 1′, sebbene la corsa non lasci trapelare nulla di definitivo: da un lato l’adrenalina per le ottime prestazioni di Milinkovic, dall’altro il rispetto di un interprete estremamente affidabile come Meret.

Secondo il quotidiano, quindi, la grande partità di Vanja Milinkovic-Savic a Manchester rappresenta comunque un’indicazione, seppur non definitiva. A Meret spetterà il compito di recuperare un po’ del terreno perduto, magari già da lunedì: Conte ha voluto fortemente l’arrivo del portiere serbo e la sua fiducia è stata già ripagata.