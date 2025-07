Tomiyasu svincolato, possibile occasione per il Napoli? Le valutazioni sul terzino

Il terzino destro giapponese si è svincolato dall’Arsenal e ora potrebbe trasformarsi in un’occasione di mercato per i partenopei: i dettagli sul possibile colpo a parametro zero

Nella giornata di ieri, 4 luglio, Takehiro Tomiyasu si è svincolato consensualmente dall’Arsenal dopo 4 anni dal suo approdo in Premier League. Il difensore giapponese ha deciso di lasciare i Gunners dopo aver saltato completamente l’ultima stagione per un’operazione al ginocchio destro. Un secondo intervento, necessario per sperare di poter tornare nelle migliori condizioni possibili.

Tanta sfortuna per il 26enne, che nel 2021 si è trasferito dal Bologna all’Arsenal per circa 18 milioni di euro. Da allora ha totalizzato 84 presenze con 2 gol e 6 assist, vincendo anche una Supercoppa d’Inghilterra nella stagione 2023-24 con il club londinese. Un buonissimo rendimento, fino al grave infortunio che lo ha costretto a dare forfait per tutta la scorsa annata e a decidere di rescindere con gli inglesi.