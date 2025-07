Sorpresa Nunez, c’è un nuovo club italiano sulle sue tracce: rischio beffa per il Napoli?

Il Napoli è uno dei club più attenti al profilo di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Liverpool. Tuttavia, il giocatore piace ad altri club, anche in Italia.

Nel casting offensivo azzurro, Darwin Nunez è un profilo molto apprezzato. Tuttavia, la trattativa con il Liverpool non è affatto semplice e i Reds difficilmente scendono a compromessi. Dunque, questa indecisione ha permesso a vari club di pensare a manovre di inserimento.

Il Milan fiuta l’inserimento per Nunez: sogno o tentativo reale?

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan sogna il colpo Darwin Nunez. Sebbene il Napoli abbia mosso passi concreti, i rossoneri avrebbero inserito l’attaccante del Liverpool nella lista dei desideri. D’altronde, Morata sta per partire in direzione Como, mentre Jovic e Abraham hanno lasciato il club. E, in aggiunta, Santiago Gimenez non ha convinto a pieni voti nei primi 6 mesi.

Al momento si tratta più di una suggestione che di tentativi concreti, con la pista che pare piuttosto difficile da percorrere sia per blasone attuale del Diavolo che per costi dell’operazione, sebbene gli intermediari potrebbero portare a un avvicinamento delle parti. Sogno che difficilmente potrebbe diventare realtà, ma il Milan tiene gli occhi aperti.

Nunez-Napoli, che si fa?

Per alcune settimane Darwin Nunez è stato riportato vicinissimo al Napoli. Si parlava fortemente di accordo con giocatore ed entourage, con il Liverpool piuttosto aperto alle avances del Napoli e alla cessione dell’attaccante. Insomma, sembrava fatta, eppure il colpo non è affatto vicino alla conclusione.

Infatti, negli scorsi giorni si è segnalata una posizione piuttosto rigida e ferma dei Reds, che hanno raffreddato la trattativa. Il giocatore sarebbe entusiasta di calcare il campo sul quale ha giocato e fatto sognare il suo idolo, Edinson Cavani. Le parti lo vorrebbero, ma non è affatto semplice. Ci si proverà, ma nel frattempo si rimane molto vigili su Lorenzo Lucca.