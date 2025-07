Osimhen e la permanenza al Napoli, Pedullà rivela: “C’è un dettaglio nel contratto che non va scordato”

L’attaccante nigeriano continua a far parlare di sé, con l’esperto di mercato che ha dedicato un approfondimento e ha svelato un importante dettaglio

Resta uno dei grandi protagonisti del mercato, ancora in attesa di conoscere il suo destino. Victor Osimhen fa parlare di sé, ancora così intensamente dopo un anno. Sembra che non sia trascorsa un’intera stagione, fatta di grandi soddisfazioni sia per il nigeriano che per il Napoli, per via dello stato attuale dei fatti. Il centravanti è infatti ancora legato agli azzurri da un contratto, ma vuole andare via.

L’estate scorsa la dirigenza partenopea sperava in un’offerta concreta da parte dei club di Premier League, ma nessuno si è fatto avanti in maniera convincente. Si è atteso fino a settembre, quando il Galatasaray ha preso la decisione di puntare sul calciatore, che ha aperto alla Turchia, per evitare di rimanere in tribuna un anno intero.

Osimhen e il futuro in bilico: emergono nuovi retroscena

Dopo aver vinto il campionato, l’attaccante ha scelto di godersi le vacanze, respingendo la super proposta dell’Al-Hilal e dello stesso Galatasaray, per un trasferimento definitivo. Il classe ’98 non voleva disputare il Mondiale per Club e attende ancora una volta una proposta dall’Inghilterra, congelando il tentativo dei turchi, che hanno iniziato a indispettirsi del comportamento del calciatore.

Nella giornata di oggi, il Mattino ha quindi riportato di un’ipotesi che sa di clamoroso. Lo scenario è quello di un’incredibile permanenza al Napoli, con Antonio Conte che avrebbe persino aperto al trattenere il giocatore in rosa. Si tratterebbe di un colpo di scena inaspettato, specie se si pensa a come le parti stanno vivendo questa separazione da ormai un anno.

Sul tema è intervenuto anche l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul proprio canale YouTube ha aggiunto dei dettagli importantissimi sul futuro di Osimhen. Il noto giornalista si è concentrato soprattutto sul contratto del calciatore nigeriano, sottolineando un aspetto che in molti non conoscevano o che hanno dimenticato.

Stando a quanto emerso, il Napoli avrebbe l’opportunità di rinnovare il contratto di Osimhen per un altro anno, fino al 2027, ma questo comporterebbe un aumento di stipendio fino a 15 milioni di euro. Una cifra monstre, utile ai partenopei in fase di trattativa, per far capire al calciatore di dover cambiare aria. In caso di permanenza il Napoli sarebbe quasi costretto a pagare questa cifra, il che risulta praticamente impossibile.

Da qui, i forti dubbi su un’effettiva permanenza del calciatore in azzurro. La dirigenza partenopea farà di tutto per farlo partire definitivamente quest’estate, cosa che si sarebbe già potuta verificare se il 26enne avesse dato il suo via libera al passaggio in Arabia. Napoli e Al-Hilal avevano infatti trovato un accordo, ma il rifiuto di Osimhen ha ricongelato la trattativa, costringendo gli azzurri ad aspettare ancora.