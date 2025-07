CLAMOROSO Il Mattino: “Possibile permanenza di Osimhen”, cosa ne pensa Conte

Il Mattino lancia l’indiscrezione di mercato che avrebbe del clamoroso: possibile ritorno di fiamma tra il Napoli e Victor Osimhen?

Il calciomercato, si sa, è spesso terreno di ribaltoni, anche clamorosi. Sulla carta impensabili, ma che soltanto il mercato, per l’appunto, può regalare. E il futuro di Victor Osimhen, di rientro dal prestito al Galatasaray, potrebbe comprendere tali colpi di scena. Quello prospettato da Il Mattino ha davvero dell’incredibile: tra il Napoli e il nigeriano potrebbe esserci una riconciliazione. Non certamente la più agevole delle possibilità, ma uno scenario che la medesima fonte ritiene possibile, con tutte le difficoltà del caso.

Sullo sfondo, il pensiero di Antonio Conte, che nelle dinamiche di mercato della SSC Napoli ha un peso non indifferente. Anche l’ex Commissario Tecnico della Nazionale avrebbe lasciato intendere un’apertura, secondo quanto si apprende dalla fonte in questione. Una notizia che sicuramente lascia sorpresi e che, se si dovesse concretizzare, avrebbe dell’incredibile, a dir poco.

Notizie Napoli calcio, ribaltone Osimhen? Cosa è successo nelle ultime ore

Victor Osimhen potrebbe, clamorosamente, restare a Napoli? L’ipotesi lanciata da Il Mattino spiazza tutti i tifosi di fede azzurra, che intanto si interrogano su ciò che potrebbe essere il destino del bomber nigeriano, protagonista dello Scudetto conquistato nella stagione 2022-2023.

Di seguito, quanto svelato dalla medesima fonte sulla questione:

“C’è una novità importante per Victor Osimhen. Il nigeriano è in uscita da Napoli, è cosa nota, ma negli ultimi giorni lo staff di mercato napoletano ha provato a ricucire la distanza tra il bomber e l’azzurro, aprendo per la prima volta all’eventuale ritorno in maglia azzurra. Un’idea, al momento, forte ma pur sempre idea. Nelle segrete azzurre – anche per le difficoltà riscontrate nelle altre piste – se ne sta parlando eccome, sia con la parte dirigenziale che con quella tecnica”.

Possibile permanenza di Osimhen? Il Mattino svela la posizione di Conte

Antonio Conte sarebbe d’accordo a una possibile permanenza di Victor Osimhen al Napoli nella prossima stagione? Secondo Il Mattino, il tecnico potrebbe vedere di buon occhio questo possibile scenario.

“All’allenatore non dispiacerebbe un attaccante come Osi in rosa”, si legge dal quotidiano, che sottolinea comunque come il nigeriano si veda lontano dal club del presidente Aurelio De Laurentiis. “I contatti con il Napoli ci sono stati negli ultimi tre giorni”, aggiunge Il Mattino. “Sarebbe un clamoroso ribaltone, difficile per cifre e rapporti”.