Nunez al Napoli, ora la situazione è chiara: sta accadendo tutto in queste ore

Darwin Nunez continua ad essere un obiettivo del Napoli. Intanto, nelle ultime ore sono emerse novità molto importanti.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro, ormai da diversi giorni, è a caccia di un noto attaccante. Il profilo nel mirino resta sempre quello di Darwin Nunez, il quale sarebbe in uscita dal Liverpool. L’attaccante uruguaiano avrebbe già aperto al trasferimento in Campania, ma nelle ultime ore sarebbero emersi dettagli ancor più importanti sull’operazione.

Napoli, Nunez resta un obiettivo ma ci sono dei “paletti”: la situazione

Il Napoli è a caccia di un attaccante. Quest’ultimo, avrà il compito di rinforzare il reparto offensivo già composto da Romelu Lukaku e non solo. La società azzurra, grazie anche al DS Manna, vorrebbe acquistare un noto centravanti da utilizzare sia in Serie A ma soprattutto in Champions League.

Infatti, il nome del mirino è caldissimo. Si tratta di Darwin Nunez, uruguaiano di proprietà del Liverpool che però non ha reso al meglio durante la sua esperienza in Inghilterra. Quindi, l’addio è possibile ma solo a determinate condizioni. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” i contatti tra le società son stati frequenti, anche quelli con l’intermediario Fali Ramadani. Il discorso si è al momento bloccato, visto il momento delicatissimo dopo la morte improvvisa di Diogo Jota.

In realtà, però, tra i club non ci sarebbe neppure l’accordo economico. Il Napoli considera eccessiva la valutazione del Liverpool, che chiede almeno 60 milioni di euro per cedere Nunez. Oltre a ciò, anche l’ingaggio dello stesso calciatore è un problema, visti i quasi 6 milioni netti a stagione percepiti in Inghilterra. In caso di passaggio in Campania, il club azzurro non potrà usufruire del Decreto Crescita, motivo per il quale l’accordo contrattuale dovrà essere trovato a cifre minori.