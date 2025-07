Lang e Ndoye, perché sono perfetti per il Napoli: i dati in cui superano Politano e Neres

Il nostro focus su numeri e statistiche dei due possibili acquisti in casa azzurra, messi a confronto con i dati della stagione appena passata dei calciatori campioni d’Italia

Il Napoli si appresta a chiudere un doppio colpo per la fascia sinistra che potrà rinforzare notevolmente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Nelle prossime ore è previsto l’arrivo di Noa Lang, il terzo acquisto dell’estate partenopea dopo Kevin De Bruyne e Marianucci. L’olandese approderà per circa 28 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus, con il 10% di rivendita promesso al PSV.

L’altro grande obiettivo per lo stesso ruolo è Dan Ndoye del Bologna. Trattativa più complessa quella per lo svizzero, che piace da tempo a Conte. La dirigenza del Napoli avrebbe raggiunto l’accordo economico con il calciatore, manca ancora quello con i rossoblù, che sparano alto. I partenopei proveranno a chiudere l’affare per meno di 40 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dagli azzurri in fase di valutazione del giocatore.

Lang e Ndoye: Conte li ha scelti per questo motivo. Il confronto sui numeri con Politano e Neres

Se Antonio Conte li ha scelti come rinforzi ideali per il suo Napoli, un motivo ci sarà. Anzi, più di uno. Abbiamo deciso di dedicare un focus sui numeri dei due esterni, mettendoli a paragone con alcuni dati che riguardano le attuali ali offensive partenopee: Matteo Politano e David Neres.

Dallo studio sono emersi dei dettagli molto importanti, che hanno reso ancora più chiaro il perché la scelta degli azzurri sia ricaduta su di loro. Aiutandoci con i dati di Sofascore.com, abbiamo voluto mettere a confronto le statistiche offensive, ma anche alcune di quelle difensive, per capire i pro di due colpi come questi e quale tipo di lavoro dovrà fare Conte.

Nella nostra analisi siamo voluti andare oltre la semplice statistica legata al numero di gol e assist, volendoci maggiormente soffermare sul contributo in campo dei calciatori. E il primo aspetto che è balzato all’occhio, è quello legato agli expected gol, con Ndoye che surclassa tutti con un 6.96 nella scorsa stagione, seguito proprio da Lang a 5.45. Enorme la distanza con i 3.07 di Politano e i 2.69 di Neres. Produzione offensiva di altissimo livello, dunque, per i due potenziali acquisti.

Anche sul dato dei gol per partita, vincono nettamente i possibili nuovi arrivati: per Lang uno 0.4, seguito dallo 0.3 di Ndoye contro il misero 0.1 di Politano e Neres. Quanto tirano a partita gli obiettivi azzurri? Anche in questo caso Lang primo con 0.8 tiri in porta per gara, poco dietro Ndoye a 0.7 mentre si distaccano a 0.4 Politano e a 0.3 Neres.

Sugli expected assist, altro exploit di Noa Lang, con 9.55 in stagione. Molto più indietro Matteo Politano con 5.24, seguito da Neres a 3.19. Questa volta fanalino di coda Ndoye con 2.69, una statistica che dovrà migliorare. Lo svizzero è però primo con lo stesso Lang e con Politano per il numero di grandi occasioni create in campionato, in stagione, ben 8. Dietro Neres con 6.

E in fase difensiva? Politano è primo per intercetti a partita con 0.4, seguito da Ndoye e Neres a 0.3 e poi Lang a 0.2, aspetto sicuramente sul quale lavorerà Conte. Per i dribbling a partita vince ancora Politano con 0.8, seguito dal pari merito di Lang e Ndoye a 0.4 e infine lo 0.2 di Neres. Infine i duelli a terra vinti, con un super Ndoye a 5.4 e ben distaccati Lang a 2.7, Politano a 2.5 e Neres a 2.3.

Questi dati confermano, dunque, il grande apporto offensivo e l’upgrade dei due possibili innesti nel Napoli. Conte e lo staff li ha studiati affondo. Ora non resta che chiudere i due affari.