Lang al Napoli, spunta una richiesta “improvvisa” del PSV: come cambia la trattativa

L’affare tra Noa Lang e il Napoli sembrava in dirittura d’arrivo ma, tuttavia, è emersa una nuova richiesta del PSV che potrebbe mettere il tutto a rischio. La richiesta ha sorpreso dopo l’apparente intesa di massima tra le parti.

Pareva che per l’arrivo dell’olandese all’ombra del Vesuvio fosse cosa fatta, ma la trattativa si è dimostrata molto ardua e la firma del terzo acquisto estivo potrebbe slittare per via di nuove richieste da parte degli olandesi, proprietari del cartellino del giocatore.

Il PSV si impunta: richiesta una clausola per la rivendita!

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club di Eindhoven ha richiesto una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, prassi pressocché abituale per i club di Eredivisie, ma che potrebbe far storcere il naso agli azzurri, visto la lunghezza della trattativa.

In aggiunta, si è superato l’ultimo intoppo tra giocatore e Napoli, con l’accordo totale tra gli agenti e il club di De Laurentiis in termini di commissioni. La volontà delle parti è di superare qualsiasi distanza rimasta tra le parti per rendere il tutto ufficiale entro il ritiro di Dimaro, il cui inizio è previsto tra pochissimi giorni.

Le tappe della trattativa Lang-Napoli

La buona riuscita del colpo Lang per il Napoli rappresenta una vera e propria conclusione benevola di una lunghissima telenovela in piedi da vari mesi. Infatti, il primo approccio risale allo scorso gennaio e il giocatore era molto aperto al trasferimento in Serie A. Al contrario, il PSV si è opposto alla cessione per non compromettere la propria stagione sportiva.

Dunque, ecco arrivati alla scoppiettante estate in corso: il Napoli è Campione d’Italia e ha già acquistato Kevin De Bruyne. L’obiettivo è comprare due esterni per rinforzare le corsie offensive e rimpiazzare adeguatamente il ceduto Kvaratskhelia. Servono due nomi e si vocifera di numerosi talenti. Di punto in bianco, però, riemerge il nome di Lang. Il PSV avanza richieste impressionanti e, per aggirare il muro olandese, il Napoli trova sin da subito un accordo col giocatore, che spinge per cambiare aria verso Napoli. Dunque, si arriva a maggiore flessibilità tra le parti e ora pare tutto diretto al meglio.