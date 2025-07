Kean, semplice suggestione o obiettivo concreto? La verità sull’interessamento del Napoli

Il Napoli sta continuando a sondare tanti nomi per rinforzare il tandem offensivo e la lista di nomi accostati ai partenopei è piuttosto varia, ma c’è una scala di preferenze nella mente del Napoli.

Il Napoli vuole affiancare un attaccante di livello a Romelu Lukaku e i nomi apprezzati sono vari. Tuttavia, le valutazioni del club azzurro sono molto minuziose: tra parametri economici e gradimento di mister Conte.

Kean piace al Napoli, ma non è il primo della lista

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è uno dei nomi attenti al profilo di Moise Kean. Il giocatore italiano è ancora un possibile partente e il suo profilo è molto apprezzato da tanti club del panorama calcistico europeo. Anche il Manchester United e vari club arabi sono sulle sue tracce da tempo e questo interesse è piuttosto concreto.

Al Napoli Kean piace e non poco, però malgrado il buon rapporto con il direttore sportivo Giovanni Manna, il suo nome non è in cima alla lista delle preferenze. Infatti, gli azzurri preferiscono Nunez e Lucca, per i quali le trattative sono anche in fase piuttosto avanzata. Inoltre, Kean ha una clausola rescissoria piuttosto importante sul piano economico. Inoltre, da parte del Napoli non sono mai arrivate conferme. Quindi il tutto è un punto di domanda, ma di certo il giocatore non è la priorità.