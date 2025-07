Juanlu-Napoli, in arrivo la possibile svolta: può accadere tutto nelle prossime ore

Juanlu è da tempo un noto obiettivo del Napoli. IL DS Manna starebbe pensando ad un’idea per velocizzare la trattativa in entrata.

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. La volontà del club azzurro è chiara: rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. I rinforzi, però, non sono legati ad un solo reparto. Infatti, il DS Manna sta lavorando incessantemente a diversi obiettivi e profili. Uno su tutti porta il nome di Juan Luis Sánchez Velasco, o meglio noto come Juanlu. Per il calciatore non è stato raggiunto ancora l’accordo con il Siviglia, società proprietaria del cartellino.

Juanlu, è guerra di nervi tra Napoli e Siviglia: cosa sta succedendo

Juanlu sì, Juanlu no. Questa è una della domande più blasonate negli ultimi giorni. Il Napoli segue da tempo il difensore spagnolo, il quale però non si è ancora aggregato al gruppo azzurro. Il motivo? Il mancato accordo con il Siviglia per la cifra da versare destinata all’acquisto.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” starebbe andando in scena una vera e propria guerra di nervi, ancor più a causa della posizione (fin qui inamovibile) della società andalusa. Quest’ultima, è in piena crisi finanziaria e per cedere Juanlu chiede almeno 20 milioni di euro.

D’altro canto, però, c’è il Napoli che tramite il DS Manna ha già fatto capire di non voler cedere alle “provocazioni”. Infatti, il club azzurro ha presentato un’offerta da 12 milioni di euro più bonus, con quest’ultima che però è stata rispedita al mittente. Il dirigente azzurro potrebbe aumentare la proposta arrivando a 15 milioni più bonus, ma resterebbero comunque alcuni milioni di distanza.