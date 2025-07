Frattesi-Napoli, rumors ancora vivi: gesto a sorpresa di Conte

Ancora vivi i rumors circa un possibile trasferimento di Frattesi al Napoli, i tifosi sognano in grande anche per il gesto di Conte.

Il Napoli è alle prese con il calciomercato in entrata per regalare ad Antonio Conte una squadra da sogno. L’obiettivo degli azzurri è quello di competere su più fronti nella prossima stagione e, anche se non sarà affatto semplice, cercare di difendere con gli artigli lo Scudetto conquistato.

Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne ora Giovanni Manna, direttore sportivo, è al lavoro per far approdare al Napoli altri calciatori, con Noa Lang e Sam Beukema ad un passo dall’arrivo. Ma i campioni d’Italia non hanno intenzione di fermarsi qua: i rumors su un possibile trasferimento in azzurro di Davide Frattesi sono ancora vivi.

Napoli-Frattesi, pista ancora calda: Conte ci prova

Dopo le voci insistenti di qualche mese fa, ora l’ipotesi Frattesi per il centrocampo del Napoli potrebbe avere in questa sessione estiva di mercato un ritorno possibile di fiamma. Gli azzurri sono alle prese con la ricerca di un centrocampista, con Conte che sembra gradire e non poco l’ex Sassuolo.

Il giornalista Tancredi Palmeri ha raccontato su Sportitalia di come Frattesi è tentato dai complimenti che Conte gli rivolge in privato. Il calciatore sta continuando a considerare diverse opzioni per il proprio futuro, in scia alle varie notizie di questi mesi.

Il classe ’99 infatti potrebbe lasciare l’Inter in questa finestra di mercato in quanto richiede un minutaggio più sostanzioso. Per ora nessun approccio concreto tra le parti, ma il Napoli monitora la situazione.

Napoli, Frattesi ancora possibile? La situazione

Il Napoli al momento è concentrato su altre operazioni, ma in vista di possibili cessioni gli azzurri potrebbero tornare alla carica per Frattesi. La richiesta di Marotta è sempre alta, ossia almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

Cifra ritenuta eccessiva dagli azzurri nello scorso gennaio, quando i partenopei meditarono su un assalto per cercare di accaparrarselo.

Con l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Chivu, la situazione del centrocampista potrebbe però cambiare. Il futuro di Frattesi, dunque, va monitorata con attenzione nel corso di queste settimane, e non si esclude un possibile tentativo da parte del Napoli. A patto che il cambio tecnico in nerazzurro non possa rilanciare le quotazioni di una permanenza del centrocampista nel club nerazzurro.