“Dalla Juventus al Napoli”, sta per accadere davvero? Lo scambio di mercato è incredibile

Napoli e Juventus potrebbero dar vita ad un clamoroso scambio di mercato. Di seguito le ultimissime su quanto accaduto nelle ultime ore.

La stagione del Napoli si è conclusa alla grande, ma tra le file azzurre c’è l’assoluta necessità di investire sul mercato. Il DS Manna, in accordo con gli altri dirigenti e il presidente De Laurentiis, starebbe pensando di rinforzare l’attacco. In modo particolare, però, l’obiettivo sarebbe l’attacco, il quale necessita di nuovi interpreti. Non a caso, nelle ultimissime ore, sarebbe emersa la possibilità di un incredibile scambio con la Juventus.

Osimhen alla Juventus, Vlahovic al Napoli: scambio possibile?

Stando a quanto riportato da “Il Corriere della Sera” sarebbe emerso un retroscena incredibile di mercato. Nelle ultime ore, infatti, è sempre più palese l’interesse della Juventus nei confronti di Victor Osimhen. Quest’ultimo, calciatore di proprietà del Napoli, ha una clausola dal valore di 75 milioni di euro ma valida solo per i club esteri.

Quindi, qualora i bianconeri volessero realmente puntare sul nigeriano servirà un’offerta ancor maggiore. Come sottolineato dal quotidiano sopracitato, l’intenzione del club torinese sarebbe proprio di abbassare le richieste del Napoli. In che modo? Offrendo uno scambio (incredibile) tra Dusan Vlahovic e Victor Osimhen.

L’attaccante serbo è ormai fuori dal progetto tecnico di Tudor, motivo per il quale sarebbe costretto a cercarsi una nuova sistemazione. In realtà, però, sempre secondo “Il Corriere della Sera” l’ex Fiorentina avrebbe rifiutato la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Il reale obiettivo del centravanti è quello di arrivare alla naturale scadenza del suo contratto (2026). Quindi, quella che poteva sembrava un incredibile trattativa sembrerebbe già tramontata a causa della scelta di Dusan Vlahovic.