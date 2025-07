Calciomercato Napoli, sfuma un obiettivo che piaceva molto a Conte: ecco dove giocherà

Salta definitivamente ogni possibile trattativa per l’arrivo di un obiettivo del tecnico leccese, che apprezzava molto il giocatore: ecco dove giocherà

Nulla di fatto per il Napoli, che vede sfumare un possibile colpo per l’estate. Come vi raccontiamo da settimane, gli azzurri stanno lavorando si più fronti, inserendo diversi giocatori nel taccuino degli obiettivi del direttore sportivo Giovanni Manna. Qualche trattativa si è chiusa, come quella per De Bruyne e Marianucci, altre sono vicine alla fumata bianca come per Lang e Beukema.

Altre, invece, si chiuderanno con un nulla di fatto per la dirigenza partenopea, che non è riuscita a trovare un accordo per portare in rosa uno dei nomi che piaceva molto ad Antonio Conte. Anche questo, è uno degli aspetti del mercato. La forza del Napoli, però, è stata quella di voltare subito pagina.

Napoli, sfuma definitivamente Scalvini: dove potrebbe giocare

In uno dei classici video di aggiornamento sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha fatto il punto sul profilo di Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta piaceva moltissimo al Napoli, a Conte e a tutto il suo staff. La Dea, però, ha sparato cifre altissime per lasciarlo partire, addirittura superiori ai 40 milioni di euro e gli azzurri hanno desistito, puntando su Beukema.

La trattativa è definitivamente arenata, con il difensore che ora è finito nel mirino del Newcastle. Secondo le ultimissime novità, il club di Premier League sarebbe disposto a spendere cifre importanti per strapparlo ai bergamaschi.

Sarà quindi la Dea a decidere come muoversi, avendo sempre ritenuto Scalvini un intoccabile della propria rosa. Il Napoli, che ha ormai mollato la presa, si concentrerà sul chiudere il colpo Beukema, per poi proseguire parallelamente su altre piste come quelle offensive per Ndoye.