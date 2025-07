Beukema verso il Napoli, cambia il futuro di Rrahmani? Cosa trapela

Sam Beukema è a un passo dal vestire la maglia del Napoli: scenario che potrebbe cambiare le sorti di Amir Rrahmani in azzurro?

Il mercato del Napoli è entrato nel vivo già da un bel po’, malgrado il via ufficiale alla sessione estiva sia arrivato soltanto questa settimana. Il club azzurro è al lavoro per perfezionare la rosa a disposizione di Antonio Conte, che dal canto suo ha ottenuto evidentemente garanzie di un certo tipo circa il tenore delle operazioni in entrata. Una dimostrazione più che valida è data dall’acquisto, a parametro zero, di un fuoriclasse assoluto come Kevin De Bruyne, con sullo sfondo altri due possibili colpi ormai vicini, ossia Noa Lang e Sam Beukema.

In particolare, quest’ultimo è da settimane nel mirino del club campione d’Italia in carica, che ora sono a un passo dal traguardo per quanto concerne la trattativa con il Bologna. Tra le parti sembra essere tutto pronto per la definizione dell’affare, con gli azzurri che si apprestano ad abbracciare il nuovo acquisto tanto desiderato. Ma tale operazione potrebbe in qualche modo cambiare le sorti di Amir Rrahmani? Anche con Conte, il difensore kosovaro è stato difatti intoccabile ed è destinato, stando alle ultime, a restare in azzurro, pur con la consapevolezza che ci sarà un Beukema in più, pronto a dargli il filo da torcere con la speranza di mettere in difficoltà l’ex commissario tecnico della Nazionale nelle scelte.

News Napoli calcio, Rrahmani verso la permanenza: le ultime

L’ingaggio ormai a un passo di Sam Beukema non dovrebbe mettere in discussione la permanenza in casa Napoli di Amir Rrahmani.

Anche l’edizione odierna de La Repubblica si sbilancia circa le sorti del difensore ex Hellas Verona, calciatore divenuto importante nel corso degli anni all’ombra del Vesuvio. Il suo destino sembrerebbe dunque scritto, così come quello di un altro punto fermo come Stanislav Lobotka (clicca qui per le ultime novità), con Beukema che arriva come valore aggiunto di un reparto che nella scorsa stagione si è consacrato come uno dei migliori a livello internazionale, numeri alla mano.

Calciomercato Napoli, scatta il countdown per il doppio colpo dall’Olanda

È un Napoli che avrà una certa rappresentanza olandese quello che sta per nascere in vista della prossima stagione: non solo Sam Beukema, ma gli azzurri hanno messo le mani anche su Noa Lang.

Un doppio colpo che andrà ad allargare la rosa di opzioni a disposizione di mister Antonio Conte, rimasto in azzurro con l’ambizione di difendere il Tricolore e di ben figurare in Champions League.