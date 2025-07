Lobotka, la decisione sul futuro è netta: cosa succede ora

Stanislav Lobotka è da anni un perno del Napoli: vari cicli, vari progetti tecnici, vari compagni di squadra, ma da più stagioni lo slovacco è un riferimento assoluto per i partenopei.

Il Napoli ha cambiato totalmente pelle negli ultimi anni, elevandosi a squadra capace di vincere e di ripetersi nei risultati nel giro di poco tempo. In questi ultimi anni tanti giocatori sono passati per il Golfo, ma alcuni di loro si sono confermati per varie stagioni e sono diventati veri e propri simboli della rappresentanza partenopea. Tuttavia, non tutto dura per sempre.

Lobotka ha deciso il suo futuro: decisione immutabile

Stando a quanto riportato da La Repubblica, Stanisalv Lobotka è intezionato a restare a Napoli, malgrado la presenza nel suo contratto di una clausola rescissoria da 25 milioni di euro che potrebbe essere esercitata per altri 10 giorni, ossia entro il 15 luglio. Ovviamente il Napoli non avrebbe possibilità di controbattere in questo caso, con la volontà del calciatore che risulterebbe determinante.

Ebbene, dopo 5 stagioni con addosso la casacca azzurra, Lobotka vorrà continuare a giocare nel Napoli e provare a vincere altri titoli. Dopo un inizio piuttosto deludente con Ancelotti e Gattuso in panchina, i quali spesso hanno preferito Demme a lui, Lobotka ha vissuto una crescita esponenziale, diventando in brevissimo tempo uno dei registi più sorprendenti d’Italia e d’Europa. Per lui Napoli è casa, e per il Napoli Lobo è un punto di riferimento assoluto.