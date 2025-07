Ultim’ora Sky: “Rinnovo per il Napoli”, l’annuncio è straordinario!

Arriva una notizia straordinaria: il rinnovo in casa Napoli fa impazzire tutti i tifosi partenopei.

Napoli scatenato sul mercato. La società azzurra è sempre attivissima per individuare i profili più adatti alle esigenze di Antonio Conte. Due trattative ormai in dirittura d’arrivo: Noa Lang sempre più vicino al club partenopeo, mentre si cerca l’intesa economica definitiva con il Bologna per Sam Beukema.

Nel frattempo è emersa una notizia davvero fantastica per i tifosi del Napoli. Sky ha infatti annunciato l’attivazione dell’opzione di rinnovo per uno dei giocatori più importanti della scorsa stagione.

Di Marzio: “Esercitato il rinnovo di Anguissa”

Ottime notizie per il centrocampo azzurro: l’annuncio del giornalista Di Marzio esalta tutto il popolo partenopeo. Si cerca di estendere il contratto per un ulteriore anno (fino al 2028) a Frank Zambo Anguissa, che intanto incassa l’opzione di rinnovo fino al 2027.

Tramite un post sul suo profilo X, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato un dettaglio importantissimo sul futuro di Zambo Anguissa, che continua a essere fortemente importante per la squadra partenopea. Il Napoli ha infatti esercitato l’opzione di rinnovo per il centrocampista azzurro fino al 2027. Il club è già al lavoro per cercare di estendere il contratto al 2028.

Conte può dunque tirare un sospiro di sollievo: Anguissa resterà a Napoli. Il camerunese è stato letteralmente uno dei perni del centrocampo partenopeo, garantendo ottime prestazioni e una solidità davvero incredibile. Il suo rinnovo è simbolo della volontà della società di continuare ad imporre il proprio dominio e cercare di farsi valere in tutte le competizioni in cui sarà impegnata.

Calciomercato Napoli: il centrocampo resta intatto (con un De Bruyne in più)

Il Napoli, dunque, sembra intenzionato a blindare il suo centrocampo: da Stanislav Lobotka a Frank Zambo Anguissa, passando per Scott McTominay e Billy Gilmour. Senza dimenticare l’arrivo di un certo Kevin De Bruyne, il cui curriculum parla da se.

Ci sarà spazio da qui in avanti per un altro colpo in mediana? La sensazione è che il club azzurro terrà comunque d’occhio la situazione, in attesa che si palesi da qui alla fine l’opportunità giusta per la squadra Campione d’Italia in carica. Insomma, senza fretta e con la consapevolezza che il reparto in questione ha già un livello di un certo tenore.