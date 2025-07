Sorpresa Beukema, c’è un altro nodo da risolvere: Napoli e Bologna a lavoro

Sulla trattativa per vedere Beukema al Napoli è arrivata in questi ultimi minuti una sorpresa molto importante.

Il Napoli, di fatto, vuole regalare ad Antonio Conte una squadra che abbia in ogni ruolo una doppia scelta di pari valore. Proprio per questo motivo, dunque, il club partenopeo è sicuramente quello più in attivo in sede di calciomercato.

Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, di fatto, il Napoli vuole chiudere altri colpi. Tra i profili più caldi, e non solo per le temperature, bisogna sicuramente inserire Noa Lang e Sam Beukema. Su quest’ultimo, però, bisogna segnalare un altro nodo da risolvere.

Napoli, spunta un altro problema da risolvere per Beukema del Bologna: le ultime sulla trattativa

Secondo quanto raccolto riportato dalla redazione di ‘Rai Sport’, oltre alla cifra, Napoli e Bologna non sono d’accordo neanche sulla formula del trasferimento di Sam Beukema in azzurro. Il team partenopeo, infatti, per prendere l’olandese ha proposto ai dirigenti felsinei un prestito gratuito con obbligo di riscatto.

Il Bologna, dal canto suo, ha subito rifiutato tale offerta arrivatagli dal Napoli. I due club, dunque, sono al lavoro per cercare di trovare un accordo definitivo. Anche perché lo stesso Sam Beukema continua a spingere forte per diventare un calciatore della squadra agli ordini di Antonio Conte.