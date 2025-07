Lang e Beukema vicini al Napoli, annuncio sulle eventuali visite: quando potrebbero tenersi

Noa Lang e Sam Beukema sono vicini a diventare nuovi giocatori della SSC Napoli: il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti parla delle possibili ed eventuali visite mediche.

Il Napoli vuole rinforzare il proprio organico quanto prima per regalare ad Antonio Conte una rosa all’altezza delle ambizioni che un club campione d’Italia in carica deve onorare. La volontà da parte della dirigenza partenopea, sotto le indicazioni dello stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, è quella di riempire quanti più tasselli possibili da qui all’inizio del ritiro di Dimaro, dove si terrà la prima parte della lunga preparazione estiva della squadra partenopea.

Messi in cassaforte già Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il club azzurro ora vuole accelerare anche per altri due colpi, ossia Noa Lang e Sam Beukema. I due calciatori sono a un passo dalla compagine partenopea, che in queste ore sta definendo i dettagli per il passaggio di entrambi. Tant’è che già si inizia a vociferare delle possibili ed eventuali visite mediche che, secondo quanto svelato da Luca Marchetti, potrebbero tenersi a ridosso proprio del raduno che scatterà in vista della partenza per la Val di Sole.

Calciomercato SSC Napoli, Marchetti: “Lang e Beukema, le ultime sulle visite”

Mancano ancora alcuni dettagli, pochissimi, per dare per definitivi i passaggi di Noa Lang e Sam Beukema in maglia Napoli, ma tra i tifosi partenopei è scattato già il countdown per le visite mediche. Per l’olandese del PSV, tutto sarebbe ormai fatto, mentre per il difensore si attende di arrivare a un’intesa definitiva sulle cifre con il Bologna.

A parlarne è stato il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, che ai microfoni di Radio Marte ha dichiarato:

“L’acquisto di Noa Lang è in dirittura d’arrivo, è tutto in via di definizione. Le visite mediche? Dovrebbe farle poco prima del ritiro, stesso discorso anche per Beukema, qualora il Napoli chiudesse la trattativa”.

News Napoli calcio: gli ultimi dettagli per i due nuovi colpi azzurri

Se per Noa Lang sembra essere tutto pronto, o quasi, c’è ancora da lavorare con il Bologna per arrivare all’ok definitivo per Sam Beukema.

Il difensore è da tempo l’obiettivo numero uno del club campione d’Italia, che intende accelerare in questi giorni per regalare a Conte due tasselli molto importanti di un mosaico che, nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, sarà senz’altro riempito da altre caselle.