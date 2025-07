Pronto l’approdo in Serie A, ma non con la maglia del Napoli: beffa in arrivo per il DS Manna

Il DS Manna rischia di essere beffato da un altro club italiano. Le ultimissime sulla trattativa che sta tenendo tutti col fiato sospeso.

Il Napoli starebbe valutando diversi profili in vista della prossima stagione. Il club azzurro ha un obiettivo: rendere la rosa ancor più competitiva. Per fare ciò, ovviamente, ci sarà bisogno di diversi colpi in entrata (alcuni già ufficializzati). Non a caso, nelle ultime ore, si è parlato dell’interesse nei confronti di un noto attaccante. La trattativa però rischierebbe di saltare a causa delle mosse di un’altra società italiana.

Sprint del Cagliari per Borrelli: Napoli beffato?

Il Brescia non prenderà parte al campionato di Serie C 2025-2026. Dopo la retrocessione, il club di Cellino è costretto al fallimento dopo quanto accaduto nell’ultimo periodo. Tale situazione, ovviamente, alimenta diversi scenari di mercato con i calciatori liberi di firmare con altri club.

Tra i calciatori più interessanti in uscita dal Brescia c’è Gennaro Borrelli. Noto attaccante che vanta ottime qualità fisiche e non solo. Negli ultimi giorni, è stato riscontrato un forte interesse da parte del Napoli nei confronti dell’italiano. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa potrebbe saltare a causa dell’inserimento del Cagliari.

La società sarda starebbe puntando tutto su Borrelli per rinforzare l’attacco, nonostante non sia ancora arrivato l’ok del calciatore. La situazione è in fase di evoluzione, ma intanto il nome dell’attaccante italiano è sempre più lontano dal Vesuvio.