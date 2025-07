Mercato, il Napoli “rinuncia” al colpo sorprendente in difesa: all-in su Beukema

Il Napoli ha deciso di fare all-in su Sam Beukema: gli azzurri puntano tutto sul centrale del Bologna, anche rinunciando all’ipotetico colpo sorprendente in difesa.

È un Napoli che quanto prima vuole sistemare la sua rosa, magari già in tempo per il ritiro di Dimaro. In Val di Sole, dove si aprirà la lunga preparazione estiva del club campione d’Italia, Antonio Conte spera di avere già diversi nuovi acquisti a disposizione. Si parte dai già annunciati Luca Marianucci e, soprattutto, Kevin De Bruyne, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori novità dal mercato in entrata.

Sembra essere tutto pronto per l’arrivo in maglia partenopea di Sam Beukema: il difensore olandese è ormai a un passo. Serve, insomma, che Napoli e Bologna perfezionino l’accordo per il trasferimento del centrale all’ombra del Vesuvio. Un segnale di come la situazione sia ben tracciata è data dal fatto che il club allenato da Vincenzo Italiano sta chiudendo per Vitik dallo Sparta Praga, che di ruolo fa il difensore. Una trattativa che ha avuto fin da subito il via libera da parte di Antonio Conte, tanto che gli azzurri hanno deciso di non affondare su altri possibili obiettivi pur di consegnare Beukema al suo tecnico. Uno dei nomi tenuti d’occhio, anche in queste ore, è quello di Giorgio Scalvini, così come rivelato dal giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto.

Calciomercato SSC Napoli, retroscena su Scalvini: cosa è successo

Negli ultimi giorni, il Napoli ha tenuto vivi i contatti per Giorgio Scalvini, calciatore che era nella lista del club partenopeo della difesa. Un nome su cui si sono concentrati i rumors nel corso delle ultime settimane, ma a spuntarla alla fine sembra essere stato Sam Beukema.

Di seguito, quanto svelato dal giornalista Matteo Moretto su You Tube:

“Il Napoli negli ultimi giorni ha avuto contatti per Scalvini, ma questo è più un retroscena perché la strada porta a Beukema. Per l’Atalanta è un tassello molto chiave ma considererebbe un’offerta importante”.

Difesa Napoli: è Beukema la scelta per la retroguardia azzurra

Il Napoli ha deciso di non andare oltre per altri obiettivi per la difesa: l’indiziato numero uno per la medesima zona del campo è Sam Beukema.

Il calciatore del Bologna dovrebbe arrivare in azzurro insieme a Noa Lang. Il tutto, mentre gli azzurri intendono ampliare ulteriormente le opzioni a disposizione di Conte con altri acquisti, anche in altri reparti.