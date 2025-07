Napoli, il colpo di scena arriva dall’Inghilterra: c’entra (ancora) Garnacho!

Sono minuti importantissimi in casa Napoli. Poco fa è arrivato un annuncio importantissimo su Alejandro Garnacho.

Il Napoli è molto attivo sul fronte mercato. Il club azzurro, però, continua a monitorare una situazione passata che riguarda Alejandro Garnacho. Quest’ultimo, è un giocatore di proprietà del Manchester United ma il suo futuro è in bilico. In realtà, negli ultimissimi minuti, sarebbe emersa una notizia clamorosa legata proprio all’argentino.

Garnacho vuole lasciare lo United: occasione di mercato per il Napoli?

La storia d’amore tra Alejandro Garnacho e il Manchester United è terminata. Il calciatore argentino non rientra, o meglio già non rientrava nel progetto dei Red Evils, motivo per il quale l’unica opzione resta la cessione.

Negli ultimi minuti, però, Fabrizio Romano tramite il proprio profilo “X” ha svelato dettagli molto importanti. Infatti, lo stesso calciatore avrebbe comunicato al suo club d’appartenenza la volontà di andar via. Per facilitare la cessione, lo United ha “permesso” al giocatore di unirsi al ritiro direttamente a fine luglio, in modo tale da trovare prima una soluzione per il suo futuro.

La vera domanda è: quale maglia indosserà Garnacho? La risposta è sconosciuta, ma il nome di una delle tanti pretendenti no. Infatti, sulle tracce del giocatore c’è stato per lungo tempo il Napoli, che forse potrebbe sferrare l’assalto in quest’estate Al momento, però, il calciatore vorrebbe restare ancora in Premier League. La pista resta sicuramente da monitorare in quanto le sorprese sono dietro l’angolo.