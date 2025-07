Napoli, accordo raggiunto: si attende solo l’annuncio ufficiale

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un accordo raggiunto molto importante

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è sicuramente la squadra più attiva in questa sessione estiva di calciomercato. Basta pensare che, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono molto vicini a regalare ad Antonio Conte altri giocatori molto importanti.

Il club partenopeo, di fatto, è al centro di tante trattative di calciomercato in entrata. Quelle più sotto la luce dei riflettori sono sicuramente di Lang e Beukema. Nel frattempo, però, in casa Napoli bisogna registrare un altro accordo molto importante.

Napoli, accordo per il rinnovo di contratto di un big di Conte: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, dopo aver esercitato l’opzione per il rinnovo fino al 2027, il Napoli ha infatti raggiunto un’intesa di massima con Anguissa per il prolungamento fino al 2028. Le parti, dunque, vedranno nelle prossime settimane per l’accordo finale.

Il centrocampista camerunense, di fatto, sembrava in procinto di andare via, ma poi tutto è cambiato nelle ultime settimane. Antonio Conte, quindi, si affiderà a Frank Anguissa anche per la prossima stagione.